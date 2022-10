Pallone d’Oro 2022, i 30 candidati per la vittoria

Quali sono i candidati alla vittoria del Pallone d’Oro 2022 che stasera, 17 ottobre, vedrà la premiazione a Parigi? A giocarsi il premio individuale sono rimasti in 30. Eccoli: Thibaut Courtois (Real Madrid); Rafael Leao (Milan); Christopher Nkunku (Lipsia); Karim Benzema (Real Madrid); Riyad Mahrez (Manchester City): Casemiro (Real Madrid); Heung-Min Son (Tottenham); Fabinho (Liverpool); Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain); Mohamed Salah (Liverpool); Joshua Kimmich (Bayern Monaco); Trent Alexander-Arnold (Liverpool); Vinicius Junior (Real Madrid); Bernardo Silva (Manchester City); Luis Diaz (Liverpool); Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona); Mike Maignan (Milan); Harry Kane (Tottenham); Darwin Nunez (Benfica/Liverpool); Phil Foden (Manchester City); Sadio Mane (Liverpool/Bayern Monaco); Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund); Luka Modric (Real Madrid); Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid): Cristiano Ronaldo (Manchester United); Kevin De Bruyne (Manchester City); Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City); Virgil van Dijk (Liverpool); Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus); Joao Cancelo (Manchester City).

Streaming e tv

Dove vedere la premiazione del Pallone d’Oro 2022 (qui sopra i candidati) in diretta tv e live streaming? La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta tv, a partire dalle ore 20,30, sulla tv satellitare Sky, canale SkySport24 (numero 200). Ma non solo: l’evento sarà anche visibile in chiaro, gratis, su Mediaset 20. Non solo tv. La premiazione si potrà seguire anche in live streaming sulla piattaforma SkyGo (riservata agli abbonati Sky) e sulla piattaforma gratuita, Mediaset Infinity.