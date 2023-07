Palio di Siena 2 luglio 2023, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2023 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 3 luglio 2022? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada della Selva con il cavallo Violenta da Clodia del fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Per Tittia si tratta del quinto successo consecutivo.

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 2 luglio 2023? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 2 luglio le Contrade hanno corso:

Istrice

Drago

Torre

Chiocciola

Aquila

Giraffa

Selva

Onda

Nicchio

Tartuca

E i cavalli? In fase di tratta la sorte ha baciato le contrade di Selva e Torre a cui sono andati i cavalli che già hanno vinto in piazza del Campo, rispettivamente Violenta da Clodia e Zio Frac. Ad esultare anche i contradaioli dell’Onda a cui è andato il cavallo Viso d’Angelo, ritenuto tra i più forti. Gli altri cavalli che hanno già corso almeno un Palio sono Una Per Tutti assegnato alla Tartuca, Reo Confesso all’Istrice, Astoriux al Nicchio, Ungaros al Drago. Tre i cavalli esordienti: Anda e Bola andato in sorte alla Chiocciola, Abbasantesa alla Giraffa e Veranu all’Aquila.

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 2 luglio 2023, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Roberto Di Jullo. Le figure sembrano comunicarsi, fra sé, movimento e armonia; i cavalli si intrecciano in un segno che è moto e energia pura, avviluppati in un nodo che sviluppa forme nuove, materia indisciplinata e riottosa a ogni coercitiva domesticazione. Di seguito l’immagine: