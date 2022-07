Palio di Siena 2 luglio 2022, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2022 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 2 luglio 2022? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada della… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Contrade

Quali sono le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 2 luglio 2022? Hanno corso di “diritto”: Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa (solo quattro in quanto Oca, Nicchio e Tartuca, che dovevano correre di diritto, hanno dovuto scontare un Palio di squalifica). A queste si sono aggiunte altre sei contrade estratte a sorte lo scorso 29 maggio: Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e Torre, che così completano il lotto delle dieci partecipanti. Due le coppie di rivali in piazza: Istrice-Lupa e Leocorno-Civetta. L’elenco:

VALDIMONTONE

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

DRAGO

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

PANTERA

TORRE

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 2 luglio 2022, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista inglese Emma Sergeant. “Questo Palio è stato particolarmente sofferto – ha detto il sindaco Luigi De Mossi durante la presentazione – parliamo di un tempo sospeso che mai ci saremmo aspettati di poter vivere. In questo drappellone vedo delle somiglianze con Susanna Colussi, la madre di Pasolini nel Vangelo secondo Matteo – è l’analisi del primo cittadino – c’è il significato di una sofferenza cristiana e laica, legata alla sorte di questo tempo sospeso. Il Palio non può finirà mai, il Palio non è una corsa di cavalli, è la Festa di un popolo intero che non rinuncia mai. I nostri ieri sono quello che succederà domani”. “Ringrazio il sindaco per avermi onorata di poter rappresentare la tradizione di questa città”, ha affermato emozionata l’artista.