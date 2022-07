Palio di Siena 2 luglio 2022, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, sabato 2 luglio 2022, si corre il Palio di Siena. Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 2 luglio 2022? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente (in questa occasione, dopo lo stop di due anni, nel 2019) nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 2 luglio le Contrade che corrono di diritto sono: Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa: solo quattro in quanto Oca, Nicchio e Tartuca, che dovevano correre di diritto, hanno dovuto scontare un Palio di squalifica. A queste si sono aggiunte altre sei contrade estratte a sorte lo scorso 29 maggio: Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e Torre, che così completano il lotto delle dieci partecipanti. Due le coppie di rivali in piazza: Istrice-Lupa e Leocorno-Civetta. L’elenco:

Valdimontone

Istrice

Leocorno

Lupa

Drago

Bruco

Chiocciola

Civetta

Pantera

Torre

Le rivalità in piazza oggi, 2 luglio 2022:

Istrice-Lupa

Leocorno-Civetta

Cavalli e fantini

Abbiamo visto le contrade del Palio di Siena 2 luglio 2022, ma come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio, martedì 29 giugno; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.