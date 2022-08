Perché il Palio di Siena 17 agosto 2022 non va in onda sulla Rai: il motivo del cambio

Perché il Palio di Siena del 17 agosto 2022 (inizialmente previsto per ieri, 16 agosto) non va in onda sulla Rai come sempre (o quasi)? La risposta è molto semplice: soldi. L’offerta di La7 (che, come avvenuto lo scorso 2 luglio, manderà in onda l’evento live) è stata di 540 mila euro, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata per la tradizionale corsa toscana fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. “L’unicità di Siena e del Palio – ha commentato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è storia e la storia, senza presunzione, siamo noi. Per questo è giusto che ci sia, nel mondo dei media, la necessaria attenzione e perfino dedizione a questo straordinario esempio di civiltà, senz’altro unico al mondo”. La diretta del 17 agosto 2022 inizierà a partire dalle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo, voce di Dazn.

Contrade

Abbiamo visto perché il Palio di Siena del 17 agosto 2022 non va in onda sulla Rai ma su La7, ma quali sono le contrade che partecipano alla Carriera? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente (in questa occasione, dopo lo stop di due anni, nel 2019) nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 17 agosto le Contrade che corrono sono:

Tartuca

Lupa

Giraffa

Civetta

Leocorno

Nicchio

Valdimontone

Onda

Selva

Chiocciola