Perché il Palio di Siena non si corre oggi, 16 agosto 2022: il motivo

Perché il Palio di Siena del 16 agosto 2022 non si corre (e non va in onda)? Ve lo diciamo subito: il motivo è la sicurezza dei cavalli e dei fantini. Sulla città toscana infatti, intorno alle ore 16,40, si è abbattuto un forte temporale che ha inzuppato la pista di Piazza del Campo e costretto gli organizzatore a sventolare bandiera verde. Ovvero annullare la corsa e rinviarla alla giornata di domani, 17 agosto 2022. Gli appassionati dovranno quindi aspettare ancora 24 ore per assistere alla Carriera a cui prenderanno parte le contrade della Tartuca, Lupa, Giraffa, Civetta, Leocorno, Nicchio, Valdimontone, Onda, Selva e Chiocciola. Questi gli accoppiamenti contrade-fantini che abbiamo visto in piazza o su La7 (con telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini, storico del Palio):

TARTUCA – Federico Arri detto Ares

LUPA – Giuseppe Zedde detto Gingillo

GIRAFFA – Michel Putzu

CIVETTA – Massimo Columbu detto Veleno II

LEOCORNO – Giovanni Atzeni detto Tittia

NICCHIO – Stefano Piras detto Scangeo

VALDIMONTONE – Giosuè Carboni detto Carburo

ONDA – Carlo Sanna detto Brigante

SELVA – Sebastiano Murtas detto Grandine

CHIOCCIOLA – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Regolamento

Abbiamo visto perché il Palio di Siena del 16 agosto 2022 non va in onda (non si corre), ma qual è il regolamento della Carriera? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).