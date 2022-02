Olimpiadi Pechino, il presidente del Coni Malagò è positivo al Covid e si trova in isolamento

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è risultato positivo a nuovo coronavirus dopo essere arrivato a Pechino per seguire le Olimpiadi invernali. Lo riporta l’Ansa, secondo cui il presidente del Coni si trova in isolamento dopo essere risultato positivo a un test condotto all’interno del suo albergo e rimarrà sotto osservazione medica in una struttura dedicata, dove già sono presenti altri membri del Cio. Malagò, che non ha manifestato i sintomi della covid-19, ha ricevuto la telefonata del presidente del Cio Thomas Bach, il quale si è detto dispiaciuto dell’inconveniente e gli ha augurato una pronta guarigione.

Le autorità cinesi hanno deciso di tenere i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio, all’interno di una “bolla”, per separare tutti gli addetti e gli atleti dal resto della popolazione, e prevenire il rischio di contagi. Dal 23 gennaio il comitato organizzatore ha riportato 200 casi di covid-19 tra i nuovi arrivi agli aeroporti e le persone presenti nella “bolla”. Ieri gli organizzatori hanno riportato 24 nuovi contagi, di cui 16 riconducibili ad atleti e funzionari delle squadre dei vari paesi partecipanti.