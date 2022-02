Olimpiadi Pechino 2022, medaglia d’argento per Arianna Fontana nello short track

Medaglia d’argento per Arianna Fontana nella finale femminile dello short track 1500 metri. Un arrivo al fotofinish per l’atleta azzurra, che diventa la più medagliata nei giochi olimpici invernali per il nostro Paese. Secondo posto conquistato per soli tre millesimi. Vince la cinese Choi, terza Schulting. Un’altra medaglia dunque per l’Italia a questi Giochi, la quarta dallo short track. Oggi la staffetta uomini nei 5000 metri ha conquistato il bronzo.