Le Nazioni Unite adottano la Risoluzione sulla Tregua Olimpica per Milano-Cortina 2026

Il 19 novembre l’80ª Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) a New York ha adottato la Risoluzione sulla Tregua Olimpica durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Kirsty Coventry, e il Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 e membro del CIO, Giovanni Malagò, hanno accolto con favore l’adozione, avvenuta per consenso, durante i loro interventi all’Assemblea Generale.

La risoluzione invita i Paesi membri a osservare la Tregua Olimpica a partire da sette giorni prima dell’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026) fino a sette giorni dopo la fine dei Giochi Paralimpici Invernali (6-15 marzo 2026), garantendo il passaggio sicuro e la partecipazione di atleti e ufficiali.

Nel suo intervento all’Assemblea Generale dell’ONU, la Presidente del CIO, Kirsty Coventry, ha parlato del significato della Tregua Olimpica e ha ricordato agli Stati membri dell’ONU come gli atleti nei Giochi Olimpici incarnino lo spirito di unità, in un mondo diviso: “In tutto il mondo, i conflitti e la divisione continuano a causare sofferenze indicibili. In un mondo così, lo sport – e in particolare i Giochi Olimpici – può offrire uno spazio raro in cui le persone si incontrano non come avversari, ma come esseri umani. Quando gli atleti si uniscono, non vedono nazionalità, religione o cultura. Si vedono come atleti. Ci mostrano cosa può essere l’umanità nel suo lato migliore. Questo è lo spirito della Tregua Olimpica: un invito a mettere da parte ciò che ci divide e concentrarsi su ciò che ci unisce.”

165 Stati membri delle Nazioni Unite hanno co-sponsorizzato la risoluzione. La Presidente Coventry ha ringraziato per il loro sostegno: “Sono grata del vostro supporto oggi. State inviando un messaggio chiaro agli atleti di tutto il mondo: sì, sarete al loro fianco mentre dimostrano, sulla scena Olimpica, che lo sport può unirci, nonostante ciò che ci divide.”

“Oggi, mentre adottate questa risoluzione, ci viene ricordato che il Movimento Olimpico e le Nazioni Unite condividono lo stesso scopo. Unire le persone. Difendere la dignità umana. E costruire ponti di pace,” ha aggiunto Coventry. “Proteggendo lo sport come uno spazio in cui tutti possono unirsi come pari, rafforziamo questi valori condivisi. Anche in questi tempi oscuri di divisione, è possibile celebrare la nostra umanità comune e ispirare speranza per un futuro migliore. Si tratta di trovare la determinazione per essere ‘Better Together’: come atleti, come nazioni e come comunità globale. Questo è lo spirito dei Giochi Olimpici e risplenderà da Milano Cortina verso il mondo,” ha sottolineato.

La Presidente Coventry ha anche ricordato all’Assemblea Generale dell’ONU che il CIO e le Nazioni Unite devono lavorare insieme per mantenere separati sport e politica. “Questo significa che gli atleti devono poter entrare nei Paesi ospitanti e partecipare alle competizioni, senza affrontare il rischio di rimanere a casa perché a loro è negato il visto per motivi politici. La lista finale dei concorrenti deve essere decisa dalle Federazioni Internazionali, non dai governi. E gli atleti devono essere giudicati per i propri meriti sportivi.”

Presentando la risoluzione a nome dell’Italia, Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026, ha dichiarato: “Il progetto di risoluzione che oggi vi viene presentato riconosce il ruolo dello sport nell’ispirare individui e comunità a difendere i valori [Olimpici] fondamentali. Riconosce anche che i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina saranno un evento di unificazione per sfruttare il potere dello sport. Come Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, so che abbiamo un’opportunità unica per promuovere la Tregua Olimpica e costruire un’atmosfera di pace.”

Il Presidente Malagò ha ricordato agli Stati membri dell’ONU il messaggio fondamentale di Milano Cortina 2026: Armonia. “È un messaggio e un principio che affonda le radici nella cultura e nella storia italiana. Artisti, scrittori e filosofi del Rinascimento come Michelangelo, Leonardo e Lorenzo de’ Medici hanno promosso temi universali di bellezza, ragione e armonia. Incoraggiando la cultura e il dialogo sopra il dogma, hanno posto le basi per la diplomazia moderna e cambiato la prospettiva, mettendo l’essere umano – la sua dignità e il suo rispetto – al primo posto. Questi principi sono al cuore di questa grande istituzione e riecheggiano l’impegno Olimpico per l’universalità,” ha dichiarato.

La tradizione della Tregua Olimpica – “Ekecheiria” – fu istituita nell’Antica Grecia per permettere la partecipazione sicura ai Giochi Olimpici antichi per tutti gli atleti e spettatori delle città-stato greche, che altrimenti erano quasi sempre in conflitto tra loro. Il CIO ha deciso di riprendere il concetto di Tregua Olimpica per i Giochi Olimpici negli anni ’90, con l’intento di proteggere, per quanto possibile, gli interessi degli atleti e dello sport in generale, e di sfruttare il potere dello sport per promuovere la pace, il dialogo e la riconciliazione in modo più ampio.