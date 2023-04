La Salernitana rinvia la festa del Napoli: scudetto rimandato

Festa rimandata. Il Napoli pareggia 1-1 contro la Salernitana e perde l’occasione di festeggiare già oggi, 30 aprile 2023, la vittoria dello scudetto, il terzo della propria storia. Per fare festa con largo anticipo agli azzurri di Spalletti, che hanno dominato il campionato dall’inizio, serviva la non vittoria della Lazio contro l’Inter e i tre punti contro la Salernitana. La Lazio ha perso (3-1), ma il Napoli non ha vinto (1-1). Per celebrare lo scudetto quindi i tifosi azzurri dovranno ancora pazientare almeno fino a giovedì quando la squadra di Spalletti andrà a giocare ad Udine contro l’Udinese.

Per lo scudetto infatti è solo questione di matematica, impossibile che qualche rivale riesca a raggiungere il Napoli. Quella di oggi dunque è solo una piccola delusione lungo una strada ormai felicemente segnata. Intanto, però, i tifosi continuano a fare festa nella città che ormai da settimane e completamente azzurra.

La gestione della possibile festa di oggi era stata organizzata nel dettaglio da Comune, Prefettura e Questura che nelle scorse ore avevano studiato un piano capillare per provare a gestire e a tutelare l’enorme flusso di persone che sarebbe sceso in strada in caso di vittoria del tricolore. Il Centro cittadino è stato chiuso alle auto e alle moto dalle 14 alle 4 di domani e per tutto il weekend è stato vietato l’uso e la vendita dei fuochi d’artificio.

La sede ufficiale della festa come voluto da De Laurentiis sarebbe stata lo stadio Diego Armando Maradona. Niente passerella con il bus scoperto. Già scelta la location: i calici sarebbero stati alzati nel lounge della Tribuna Autorità. Cena in piedi e champagne. E un po’ d’animazione. Fuori, in città,

duemila agenti arrivati da Roma al fianco di quelli presenti sul territorio; ambulanze e medici in azione; gli uomini dell’esercito e i vigili del fuoco a presidio dei monumenti; il Centro della città chiuso, blindato con novantuno varchi dalle 14 alle 4 di domani.