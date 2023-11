L’Empoli stende il Napoli: Garcia a rischio esonero. La situazione

Il gol di Kovalenko al 91esimo minuto di Napoli-Empoli rischia di costare carissimo a Rudi Garcia. La sconfitta casalinga contro i toscani potrebbe infatti portare all’esonero del tecnico francese, complice anche la pausa per le nazionali che potrebbe aiutare un cambio in panchina. Le riflessioni sono in corso. Di certo l’ambiente non sta aiutando Garcia vista la plateale contestazione dei tifosi nei suoi confronti prima e dopo il match.

Aurelio De Laurentiis, che in estate ha puntato convintamente sull’ex tecnico della Roma, lo ha sostenuto a lungo. Ma ora la pazienza potrebbe essere finita. A testimoniarlo anche quanto avvenuto oggi all’intervallo della partita contro l’Empoli. Secondo quanto riporta Fanpage, il presidente azzurro avrebbe fatto visita ai suoi giocatori nello spogliatoio nel corso dei 15 minuti di pausa. Un fatto non normale nel calcio. Un’ingerenza, direbbe qualcuno, che non fa presagire niente di buono per Garcia e il suo staff.

Poi il ritorno in campo, i cambi e la beffa finale con De Laurentiis che ha lasciato il suo posto in tribuna subito dopo il gol dei toscani, furioso e scuro in volto. Al fischio finale: silenzio stampa per tutti. Tutte premesse che fanno presagire una grande rivoluzione in casa Napoli.

Le alternative

Ma chi potrebbe prendere il posto di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli? Al momento sarebbero due i profili concretamente valutati. Il primo è quello di Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli, ed era peraltro oggi presente in tribuna al fianco del presidente. La seconda ipotesi conduce a Igor Tudor, che ha il vantaggio di conoscere bene il contesto della Serie A da tecnico e avrebbe il carattere necessario per rimettere velocemente la squadra sui binari giusti, quanto meno sul piano dell’atteggiamento. C’è poi chi ha fatto il nome di Walter Mazzarri. Tuttavia, De Laurentiis si è sempre detto non convinto di un ritorno di fiamma con chi ha già lavorato per lui…