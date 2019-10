MotoGp, Giappone: le parole di Valentino Rossi in vista del weekend

Valentino Rossi è pronto a correre in Giappone. Il campione italiano, reduce da due weekend non positivi ad Aragon e in Thailandia, ora scenderà in pista su un circuito, Motegi, non proprio adatto alle caratteristiche della sua Yamaha. “Qui in Giappone mi trovo bene perché c’è un ambiente particolare, anche se sarà un fine settimana difficile”, ha spiegato il Dottore. “Veniamo da due GP deludenti. Abbiamo avuto problemi con il grip al posteriore della moto e dovremo lavorare per migliorare questo aspetto”.

“L’assetto? Dobbiamo migliorare perché soffro molto, soprattutto nella seconda parte della stagione – ha precisato Rossi -. Vediamo se riuscirò ad andare meglio. L’obiettivo è cercare di andare bene, essere competitivo e davanti. Saranno tre belle gare su tre belle piste (dopo il Giappone ci saranno l’Australia e la Malesia, ndr). Dobbiamo cercare di andare forte”.

Infine una battuta sull’ormai quasi mancato arrivo di Johann Zarco alla Yamaha come collaudatore, il francese sembra infatti destinato alla Honda al posto di Jorge Lorenzo: “Un peccato. La Yamaha lo aveva cercato come collaudatore. Zarco viene da due anni con la Yamaha e poteva essere un aiuto. Il progetto è di fare un better stint per l’anno prossimo, quindi se non verrà Zarco bisognerà trovare qualcun altro di veloce”.

