Morto Carlo Mazzone: ecco dove e quando si terranno i funerali

I funerali di Carlo Mazzone, storico allenatore del calcio italiano, morto ieri, 19 agosto 2023, all’età di 86 anni, saranno celebrati domani, lunedì 21 agosto, alle ore 16:30 nella chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno. Il corpo sarà poi tumulato nel cimitero civico di Ascoli. Il ‘sor Carletto’, come era soprannominato, lascia la moglie Maria Pia, i figli Sabrina e Massimo, vari nipoti e due bisnipoti.

Intanto il mondo del calcio, ma non solo, lo piange e ricorda con grande affetto. Il tecnico romano ha fatto la storia del massimo campionato italiano essendo l’allenatore più presente. In occasione della prima giornata di Serie A si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in suo ricordo. Intanto in queste ore le squadre (da lui allenate e non), i presidenti e i calciatori che con lui sono cresciuti stanno lasciato messaggi commoventi sui social network.