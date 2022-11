Mondiali Qatar 2022 streaming e diretta tv: dove vedere le partite

Dal 20 novembre 2022, partono ufficialmente i Mondiali Qatar 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Per la seconda volta di fila mancherà l’Italia: gli uomini di Roberto Mancini non si sono qualificati e potranno seguire l’appuntamento solo in televisione. Dove vedere tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport.

Mondiali Qatar 2022 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. A che ora si giocano le partite dei Mondiali di Qatar 2022? Le partite andranno in scena divise in quattro fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Quelle della fase a eliminazione diretta si terranno alle ore 16 e alle ore 20. Il 3 dicembre inizieranno gli ottavi, che si concluderanno tre giorni dopo, il 6. Il 9 e il 10 dicembre sarà il turno dei quarti, mentre il 13 e il 14 toccherà alle semifinali. L’atto conclusivo è fissato alle ore 16 di domenica 18 dicembre allo stadio Losail.

Gironi

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming le partite dei Mondiali di Qatar 2022, ma quali sono i gironi? Eccoli: