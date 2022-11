Mondiali Qatar 2022: i convocati degli Stati Uniti (USA), tutti i giocatori

Quali sono i giocatori convocati dal ct degli Stati Uniti (USA) per i Mondiali di Qatar 2022? Ecco la lista:

Portieri: Turner (Arsenal), Johnson (New York City), Horvath (Luton Town).

Difensori: Carter-Vickers (Celtic), Long (New York Red Bulls), Zimmerman (Nashville), Ream (Fulham), Dest (Milan), Moore (Nashville), Robinson (Fulham), Scally (Borussia Moenchengladbach), Yedlin (Inter Miami).

Centrocampisti: Adams (Leeds), Acosta (Los Angeles FC), McKennie (Juventus), Musah (Valencia), Aaronson (Leeds), de la Torre (Celta Vigo), Roldan (Seattle Sounders).

Attaccanti: Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Weah (Lille), Morris (Seattle Sounders) Ferreira (Dallas), Sargent (Norwich), Wright (Antaliaspor).

Gironi

Ma vediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto i convocati degli Stati Uniti per i Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere tutte le partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.