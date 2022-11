Mondiali Qatar 2022: gli stadi della Coppa del Mondo

Dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022 in programma dal 21 novembre? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar: Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). I biglietti sono stati distribuiti in due tranche a inizio anno, ma la FIFA ha promesso una fase di vendita last minute, anche se i dettagli devono ancora essere comunicati.

Stadio di Lusail: lo stadio che ospiterà la finale del torneo si trova a Lusail, nuova città satellite a nord della capitale. Ospiterà fino a 86.250 persone.

Stadio Al-Bayt: uno stadio di 60.000 posti situato ad Al Khawr, nel nord est del Qatar, progettato a forma di tenda beduina. Qui si terrà la partita inaugurale.

Stadio Al-Janoub: impianto di 45.120 posti, situato ad Al Wakrah, città satellite a sud-est di Doha, immerso in un parco con una piscina a tema, una spa, attrezzature sportive e un centro commerciale.

Stadium 974: il nome deriva dal prefisso telefonico qatariota (+974). Si trova a Doha vicinissimo alla zona portuale della città, con una capienza di circa 45.000 persone. Sarà il primo stadio nella storia della coppa del mondo ad essere completamente smantellato alla fine del torneo.

Stadio dell’Education City: edificato a Doha nel distretto Education City. E’ capace di ospitare 45.000 persone.

Stadio Al-Thumama: è situato anch’esso a Doha, nel distretto di Al Thumama. Avrà una capacità prevista di 40.000 spettatori. La costruzione imita il disegno di una tradizionale shashia, copricapo maschile tipico del mondo arabo.

Stadio Ahmed bin Ali: si trova ad Ar Rayyan, città satellite a ovest di Doha. L’attuale capacità è di 44.740 spettatori. Lo stadio sarà avvolto da una speciale membrana che servirà da schermo gigante per la proiezione di aggiornamenti flash e informazioni sulla partita.

Stadio Khalifa International: noto anche come National Stadium, è uno situato nel complesso sportivo dell’Aspire Zone a Doha. Capienza di 48.000 persone.

Streaming e tv

Dove vedere tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022 in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet