Mondiali Qatar 2022: i convocati della Polonia, tutti i giocatori

Quali sono i giocatori convocati dal ct della Polonia per i Mondiali di Qatar 2022? Ecco la lista:

PORTIERI: Bartlomiej Dragowski; Lucasz Skorupski, Wojciech Szczesny. DIFENSORI: Jan Bendnarek, Bartosz Bereszynski, Matthew Cash, Kamil Glik, Robert Gumny, Artur Jedrzejczyk, Jakub Kiwior, Mateusz Wieteska, Nicola Zalewski. CENTROCAMPISTI: Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Kamil Grosicki, Jakum Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Michal Skoras, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski. ATTACCANTI: Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Karol Swiderski.

Gironi

Ma vediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto i convocati della Polonia per i Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere tutte le partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.