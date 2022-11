Perché giocatori Germania si sono coperti la mano con la bocca: il motivo

Clamorosa protesta dei giocatori della Germania che prima della loro partita d’esordio contro il Giappone al Mondiale in Qatar si sono coperti la bocca con la mano. Ma qual è il motivo del plateale gesto di dissenso messo in atto dalla squadra tedesca?

I giocatori della Germania hanno voluto coprirsi la bocca con le mani per denunciare di essere stati “imbavagliati”, prima di tutto dalla Fifa che aveva minacciato di ammonire i capitani che avrebbero indossato la fascia OneLove arcobaleno e non quelle ufficiali della Federazione.

Tra coloro che avrebbero voluto indossare la fascia arcobaleno c’era anche il portiere Manuel Neuer, capitano della Germania, che invece è sceso in campo coprendo parzialmente la fascia bianca indossando una maglia gialla a maniche corte sopra un’altra a maniche lunghe.

“Con la nostra fascia di capitano – si legge nella nota ufficiale diramata sui social dalla federazione tedesca – abbiamo voluto dare l’esempio ai valori che viviamo in nazionale: diversità e rispetto reciproco. Sii forte insieme alle altre nazioni. Questo non è un messaggio politico: i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere ovvio. Sfortunatamente, non lo è ancora. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Vietare quella fascia è come mettere la museruola davanti alle nostre bocche. La nostra posizione è legittima”.