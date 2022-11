Mondiali in Qatar, tifosi del Galles costretti a consegnare i cappelli arcobaleno all’ingresso dello stadio

All’ingresso della stadio Ahmad bin Ali, dove il Galles ieri ha disputato la prima partita del suoi girone ai Mondiali in Qatar contro gli Stati Uniti, diversi tifosi sono stati fermati ed è stato chiesto loro di consegnare i cappelli a secchiello color arcobaleno col logo della nazionale che portavano sulla testa. La denuncia è arrivata dal Rainbow Wall, un gruppo di tifosi gallesi appartenenti a diverse minoranze sessuali, che con un post su Twitter ha raccontato la vicenda. “La notizia di stasera – si legge – è che i nostri tifosi gallesi si sono visti togliere i cappelli color arcobaleno in Qatar”. La Federcalcio del Paese del Regno Unito ha avviato un’indagine su quanto accaduto.

Laura McAllister ex calciatrice gallese, ha offerto la sua testimonianza: “Quindi, nonostante le belle parole degli organizzatori prima dell’evento, i cappelli arcobaleno sono stati confiscati allo stadio, compreso il mio. Ho avuto una conversazione con gli steward e abbiamo le prove video. Questa Coppa del Mondo 2022 non fa altro che migliorare, ma continueremo a difendere i nostri valori”.

Our rainbow bucket hat. We are so proud of them, BUT news on the ground tonight is our welsh female supporters wearing them in #Qatar are having them taken off them, Not the men, just Women. @FIFAcom ARE YOU SERIOUS !!#LGBTQRights 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏳️‍🌈🏳️‍⚧️#WeBelong | #NoPrideWithoutAll pic.twitter.com/bvo9y51WzG

— The Rainbow Wall 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TheRainbowWall) November 21, 2022