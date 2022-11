Mondiali Qatar 2022: le partite in programma oggi, 20 novembre

Quali sono le partite dei Mondiali Qatar 2022 che si giocano oggi, domenica 20 novembre? Per la giornata di oggi è prevista la cerimonia di apertura del Mondiale e una sola partita. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

GRUPPO A

Ore 17 – Qatar-Ecuador

Orari e gironi

A che ora si giocano le partite dei Mondiali di Qatar 2022? Le partite andranno in scena divise in quattro fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Quelle della fase a eliminazione diretta si terranno alle ore 16 e alle ore 20. Il 3 dicembre inizieranno gli ottavi, che si concluderanno tre giorni dopo, il 6. Il 9 e il 10 dicembre sarà il turno dei quarti, mentre il 13 e il 14 toccherà alle semifinali. L’atto conclusivo è fissato alle ore 16 di domenica 18 dicembre allo stadio Losail. Ma viediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto le partite dei Mondiali Qatar 2022 in programma oggi, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.