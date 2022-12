Marocco nella storia: eliminato anche il Portogallo. Per la prima volta l’Africa è in una semifinale mondiale

Mondiali Qatar 2022, impresa Marocco: eliminato anche il Portogallo, è semifinale

Dopo la Spagna, il Portogallo. Altra impresa per il Marocco ai Mondiali Qatar 2022. I maghrebini oggi pomeriggio, 10 dicembre 2022, hanno battuto 1-0 la squadra di Santos e Cristiano Ronaldo (partito dalla panchina) nei quarti di finale dei Mondiali e conquistato una storica semifinale. Nessuna squadra africana nella storia della coppa del mondo aveva infatti raggiunto questo traguardo prima d’ora. A decidere la sfida è stato il gol di En-Nesyri che, a fine primo tempo, ha sbloccato il risultato di testa dopo un’uscita a vuota di Diogo Costa.

Nel primo tempo partita bellissima con tante occasioni per entrambe le squadre e il gol al 42′ minuto di En-Nesyri. Nella seconda frazione l’ingresso di Cristiano Ronaldo, Cancelo e Leao che danno il via all’assalto portoghese che però si infrange constantemente contro il 5-4-1 marocchino (5-4-0 dopo il rosso a Cheddira al 93′). Alla fine a fare festa sono stati quindi i nord africani: pazza gioia sugli spalti, in campo, in Marocco e in giro per il mondo (Europa e Italia compresa) dove in tanti ora scenderanno in piazza. L’ennesima gioia mondiale per questo popolo sparso per il mondo intero.

Ma non è finita qui. Ora il Marocco, indiscutibilmente la rivelazione della coppa del mondo 2022, se la vedrà con la vincente di Francia-Inghilterra (calcio d’inizio in programma stasera – 10 dicembre 2022 – alle ore 20) con in testa il sogno dei sogni: passare ancora una volta il turno per giocare la finale dei Mondiali.

