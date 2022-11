Mondiali Qatar 2022, impresa del Giappone che batte la Germania in rimonta | VIDEO

Era iniziata bene la partita della Germania, nella prima uscita al Mondiale di Qatar 2022, dove ha affrontato il Giappone. I giocatori tedeschi, al momento della foto di rito, si sono fatti immortalare con la mano sulla bocca, chiaro segnale di protesta contro la Fifa che aveva minacciato di ammonire i capitani che avrebbero indossato la fascia OneLove arcobaleno. In campo le cose sono andate meno bene, visto che il Giappone a sorpresa ha vinto in rimonta per 2-1. Dopo l’Argentina, un’altra big stecca la prima in questo Mondiale.

E dire che nel primo tempo gli uomini di Flick avevano meritato di segnare e avrebbero potuto chiuderla anzitempo. Il gol del vantaggio arriva poco dopo la mezz’ora con Gungogan su rigore. I tedeschi collezionano occasioni a non finire, ma non riescono a concretizzare. Allo scadere della prima frazione Havertz insacca il 2-0, ma la posizione dell’attaccante del Chelsea sul tap-in è irregolare e il gol viene annullato.

Nella ripresa tedeschi ancora vicinissimi al raddoppio con Gnabry che scheggia la traversa. All’ora di gioco Gundogan colpisce il palo. Il 2-0 sembra nell’aria, ma non arriva. La Germania non la chiude e il Giappone inizia a crederci e a crescere. Al minuto 76 gli asiatici trovano il gol del pari con Doan, bravo a capitalizzare una respinta di Neuer. Nel finale l’incredibile rimonta. All’83esimo un gran gol di Asano ribalta la Germania: splendido aggancio su lancio lungo e conclusione di potenza che sorprende Neuer da posizione defilata. Nel prossimo turno i tedeschi dovranno vedersela con la Spagna.