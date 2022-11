Mondiali Qatar 2022: i convocati della Costa Rica, tutti i giocatori

Quali sono i giocatori convocati dal ct della Costa Rica per i Mondiali di Qatar 2022? Ecco la lista:

Portieri: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo, Spagna);

Difensori: Francisco Calvo (Konyaspor, Turchia), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids, Usa), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, Usa), Ronaldo Matarrita (Cincinnati, Usa);

Centrocampisti: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Inghilterra), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Inghilterra), Bryan Ruiz (Alajuelense);

Attaccanti: Joel Campbell (Leon, Messico), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense).

Gironi

Ma vediamo insieme i gironi dei Mondiali di Qatar 2022:

Gruppo A: Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B: Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C: Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D: Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Streaming e tv

Abbiamo visto i convocati della Costa Rica per i Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere tutte le partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.