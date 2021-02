Mondiali Cortina, la romantica proposta di matrimonio a bordo pista

Mondiali Cortina 2021, la proposta di matrimonio a bordo pista

Emozioni a non finire a Cortina d’Ampezzo, anche dopo la conclusione dello slalom gigante in cui l’azzurro Luca De Aliprandini ha vinto la medaglia d’argento. Terminato lo spettacolo agonistico, sulla terrazza di Tofana Lounge Federico Gaspari, chief of course di Vertigine, ha chiesto la mano alla sua Annabella. Un momento emozionante per tutti, dopo giorni di lavoro e sacrifici per allestire l’evento iridato.

Leggi anche: “Nessun dorma”, Cortina lancia il countdown dei Mondiali di Sci con un video spettacolare;

Potrebbero interessarti Il mistero irrisolto di Elisa Lam, scomparsa in ascensore e trovata morta nelle cisterne del Cecil Hotel Governo Draghi: dai ristoranti alle sale da gioco, ecco cosa potrebbe cambiare La direttrice dei Musei Vaticani: "Le quote rosa non hanno più senso"