Moldavia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali
Moldavia Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali
MOLDAVIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, giovedì 13 novembre 2025, alle ore 20,45 Moldavia e Italia scendono in campo allo Zimbru Stadium Chișinău, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Moldavia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:
In tv
La partita tra Moldavia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 13 novembre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.
Moldavia Italia streaming live
Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Moldavia Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:
- Partita: Moldavia-Italia
- Data: 13 novembre 2025
- Orario: 20,45
- Canale TV: Rai 1
- Streaming: RaiPlay.it
Le probabili formazioni
Abbiamo visto dove vedere la partita tra Moldavia e Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Zaccagni. CT: Gattuso