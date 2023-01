La moglie di Vialli rompe il silenzio: “Siamo devastati”

La moglie di Gianluca Vialli, morto nei giorni scorsi a 58 anni, Cathryn White Cooper ha distanza di qualche giorno dalla morte del marito ha rotto il silenzio con un semplice biglietto: “Luca era uno sportivo di grande talento e rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e padre del mondo. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto”.

Incontrata da Vialli ai tempi del Chelsea e poi sposata nel 2003, Cathryn è un’ex modella di origine sudafricana, arredatrice di interni affermatasi in Inghilterra. Negli ultimi giorni di vita del campione lombardo non si è mai staccata un attimo dal suo fianco e con lei le due figlie avute dall’ex campione: Olivia e Sofia, rispettivamente di 18 e 16 anni.

“Non è il momento giusto per parlare – ha aggiunto alla Gazzetta dello Sport la sorella gemella di Cathryn, Libby – questo è un giorno triste. Mio figlio vive in Italia e mi ha detto che da voi c’è grande commozione per la scomparsa di Gianluca. Era una grande persona, non solo uno sportivo eccezionale, ma soprattutto un uomo con una storia da raccontare: con il suo coraggio e le sue parole, ha trasmesso un messaggio importante a tutti coloro che lottano contro il cancro”.

I funerali

Gianluca Vialli prima di morire ha fatto una richiesta precisa per i suoi funerali, che si svolgeranno a Londra in forma strettamente privata in una data su cui c’è il massimo riserbo: che sia una cerimonia non triste per quanto possibile, ma “allegra”, impregnata di quello spirito lieve con cui Luca ha percorso il suo cammino terreno.

Alle esequie prenderanno parte solo i familiari e qualche amico più stretto. Intanto lunedì pomeriggio ci sarà a Cremona una messa in memoria di Vialli voluta dalla 87enne madre dell’ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Alla funzione saranno presenti anche il padre 90enne e i fratelli Nino, Marco e Maffo, la sorella Mila e i nipoti. Una famiglia tanto unita quanto molto attenta alla privacy e non è un caso che le foto di Luca assieme alla moglie Cathryn White Cooper sono davvero poche, così come le immagini delle due figlie Olivia e Sofia.