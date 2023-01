Gianluca Vialli, la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia

Gianluca Vialli, morto oggi – 6 gennaio 2023 – all’età di 58 anni lascia la moglie Cathryn e due figlie Sofia e Olivia. La sua famiglia è sempre stata al suo fianco. Cathryn White-Cooper aveva sposato Gianluca Vialli in gran segreto il 26 agosto 2003, dando poi la notizia delle nozze solo attraverso un comunicato all’Ansa. Si erano conosciuti a Londra, quando lui era un calciatore del Chelsea. Lei, modella di origini sudafricane, era arredatrice d’interni. Si erano sposati nel castello di Ashby, a Northampton, ma lo avevano fatto solo davanti ai familiari e a pochi amici. Gianluca di Cathryn si era innamorato subito, ma per conquistarla ha raccontato di averci messo più di quattro mesi. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sofia e Olivia.

Gianluca e la sua famiglia vivevano a Londra anche se l’amore per Grumello Cremonese non è mai mancato. Spesso Vialli tornava a “casa” per salutare amici e parenti. Le sue vere radici però erano in Inghilterra con la moglie e le due figlie (che hanno frequentato lì la scuola) ha vissuto sempre lontano dai riflettori, lontani dai social.

Ma chi è Cathryn White-Cooper? Della moglie di Vialli si sa poco: i genitori vivono in Sudafrica, dove spesso la famiglia è stata per le vacanze di Natale, e ha una sorella gemella. Non ha mai concesso interviste né si è fatta notare a sfilate o serate di gala. Ma quando c’era, era accanto al suo Gianluca. Nel febbraio 2019 Vialli aveva ricevuto il premio “Facchetti” e lei era accanto a lui. Si era commossa, sentendogli dire che “la battaglia per la malattia continua e io non mollo”.

Alle sue figlie Gianluca Vialli ha pensato anche negli ultimi anni di malattia: “Spero di vivere il più a lungo possibile, però mi sento molto più fragile di prima e ogni comportamento mi porta a fare questo ragionamento, cioè: “È la cosa giusta che sto mostrando alle mie figlie?”. In questo senso, cerco di essere un esempio positivo, cerco di insegnare loro che la felicità dipende dalla prospettiva attraverso la quale tu guardi la vita. Cerco di spiegare loro che non devi darti delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso e aiutare gli altri. Secondo me, questo è un po’ il segreto della felicità. Soprattutto cerco di fare in modo che abbiano l’opportunità di trovare la loro vocazione”.