Milan-Atalanta, Ibrahimovic spacca il vetro dell’autobus mentre incita i tifosi prima della partita | VIDEO

Ibrahimovic spacca il vetro del bus del Milan

Prima della partita che il Milan ha disputato contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato, Zlatan Ibrahimovic si è scatenato con i tifosi che hanno accolto l’autobus ufficiale della squadra allo stadio. Mentre il pullman si faceva strada a fatica, Ibrahimovic si è avvicinato alla vetrata anteriore per comunicare con i fans, e ha iniziato a gesticolare chiedendo loro di alzare il volume. Nei video circolati sui social il 40enne svedese appare sempre più esaltato, quando a un certo punto si piega verso i tifosi colpendo con delle manate il parabrezza e spaccandolo. Il vetro si è rotto proprio nel punto battuto dalla mano destra del centravanti, che ha lasciato una crepa evidente e provocato lo sconcerto del conducente. Con un gesto plateale l’autista ha indicato il danno causato da Ibra. Non si può dire che quel clima non abbia scaldato la squadra.