Michael Schumacher, le dichiarazioni shock sulla moglie Corinna: “Vive come una prigioniera da 10 anni”

Eddie Jordan parla della moglie di Michael Schumacher, Corinna

Sono passati dieci anni dall’incidente sugli sci che ha compromesso le condizioni fisiche del campione di Formula 1 Michael Schumacher: una disgrazia che ha compromesso inevitabilmente anche la vita della moglie del 7 volte campione del Mondo, Corinna.

Ed è proprio di Corinna Schumacher che ha parlato Eddie Jordan, colui che ha lanciato il pilota nell’olimpo dei grandi.

“Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna” ha dichiarato Jordan in un’intervista al tabloid britannico The Sun.

“Sono passati quasi dieci anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in un ristorante oppure in qualsiasi altro posto pubblico. Vive come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando in realtà non ha alcun bisogno che gliene ricordino di continuo la condizione” ha aggiunto l’ex team principal della Jordan.

Eddie Jordan, poi, ha confessato di essere mai andato a trovare Michael Schumacher: “Non sono stato in grado di andare a vedere Michael, la famiglia mi ha detto: ‘Ti vogliamo bene Eddie e siamo stati molto vicini per tanto tempo, ma abbiamo bisogno della privacy e della salvaguardia di Michael'”.

Di recente, sempre Eddie Jordan, parlando delle condizioni fisiche in cui versa l’ex pilota di Formula 1, aveva dichiarato: “Michael è lì, ma non c’è”.