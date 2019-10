Mariga, dal triplete alla politica: l’ex Inter si candida per un posto nel Parlamento keniano

McDonald Mariga ha deciso di provare la carriera politica. A 32 anni l’ex centrocampista keniano di Inter, Parma e Latina – fermo da un anno e mezzo – ha deciso di candidarsi per un posto in Parlamento nel suo Paese. Lo farà per il partito Jubilee, con la benedizione del vicepresidente William Ruto. L’aspirazione di Mariga è quella di occupare il seggio rimasto vuoto dopo la morte a causa di un tumore del deputato, Ken Okoth.

La carriera da calciatore

McDonald Mariga Wanyama ha vissuto all’Inter il momento più alto (stagione 2009-10) della sua carriera da calciatore professionista. Fu acquistato da Moratti nel gennaio 2010 e con i nerazzurri di José Mourinho vinse il Triplete. Pochi minuti nella Champions dei sogni, ma tutti molto pesanti, in particolare i cinque a Londra contro il Chelsea (ritorno degli ottavi di finale) e i quattro più recupero a Barcellona (ritorno della storica semifinale contro Messi e compagni).

