Max Biaggi: “Metà del mio cuore è ancora con Eleonora Pedron. Valentino Rossi? Non siamo amici”

Max Biaggi: “Metà del mio cuore è ancora con Eleonora Pedron”

Dall’ex Eleonora Pedron all’eterno nemico Valentino Rossi: Max Biaggi parla della sua vita professionale e privata in un’intervista al Corriere della Sera.

Su che cos’è la paura per un pilota, l’ex centauro risponde: “L’ho provata nei momenti drammatici, ricordo quando morì Kato, la gara non si fermò, Valentino ed io stavamo lottando per la vittoria, ma avevamo capito che era successo qualcosa di irreparabile. Però nelle corse non c’è tempo, arriva il Gp successivo e bisogna dare subito il massimo, voltare pagina e la sensazione di smarrimento e paura viene accantonata”.

Biaggi, poi, parla dei suoi rapporti con Valentino Rossi: “Normali, ci salutiamo. È capitato che dicesse… i miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo… mah”.

L’ex centauro, quindi, aggiunge: “Non si può parlare di amici, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità”.

Lo sportivo, poi, nega di avere una nuova compagna: “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene”.

Max Biaggi, quindi, conclude: “Ho le mie frequentazioni, però ora davanti a me c’è un focus preciso: l’amore per i miei figli e la loro crescita. Se in futuro avrò esigenze diverse, le affronterò”.