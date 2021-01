Massimo Ferrero è pronto ad acquistare il Palermo

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è pronto a tornare alla carica per l’acquisizione del Palermo. Dopo aver tentato di rilevare il titolo della società rosanero in seguito al fallimento, l’imprenditore romano sembra essere pronto a sferrare una nuova offensiva per acquisire la proprietà del club siciliano che attualmente milita in Serie C dopo esser ripartito dai Dilettanti. Secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, Massimo Ferrero si è detto pronto a rilevare l’intero pacchetto azionario del club rosanero, dopo le ormai note dimissioni del vicepresidente Tony Di Piazza. “Io ci sono”, ha detto l’attuale patron blucerchiato alla testata siciliana, facendo intendere di voler puntare a l’intero pacchetto azionario.

