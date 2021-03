Marco Riva alla guida del CONI: “Partiamo da supporto alle società e sviluppo degli impianti”

Come ampiamente anticipato da TPI, Marco Riva è stato eletto come nuovo Presidente del Comitato Regionale CONI Lombardia dal Consiglio elettivo, riunito a Milano.

Il 38enne succede a Oreste Perri alla guida di uno dei Comitati regionali CONI più importanti d’Italia, confermandosi quale dirigente sportivo emergente e tra i più apprezzati in ambito istituzionale: già in fase preelettiva, le diverse federazioni avevano convenuto di farne il candidato unico alla presidenza, una dimostrazione di stima ancora più significativa, viste le difficoltà nelle quali il settore dello sport è affondato a causa del Covid-19.

“Sono felice ed onorato per la fiducia che è stata riposta in me”, spiega Marco Riva. “Sono grato a tutto il mondo sportivo del territorio per il supporto. Avremo bisogno di tutti coloro che vogliono contribuire ad una ripartenza dello sport lombardo in uno dei periodi più complessi ma nello stesso tempo più coinvolgenti della sua storia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Supporto all’associazionismo sportivo, sviluppo dell’impiantistica sportiva e digitalizzazione dello sport alcuni dei punti del programma da sviluppare. Parole chiave: coraggio, umiltà e competenza. Partiamo da qui. Con la passione che ci unisce. Insieme”.

Il Consiglio Elettivo ha poi provveduto alla elezione della Giunta Regionale:

Federazioni sportive: Carola Mangiarotti, Claudio Maria Pedrazzini, Giuseppe Giovanetti

Discipline Sportive Associate: Federigo Ferrari Castellani

Atleti: Mara Santangelo

Tecnici: Alessandro Vanoi

Enti di Promozione: Marco D’Onofrio

