Marchisio e moglie rapinati in casa da banditi armati: paura a Vinovo

Momenti di vero terrore ieri sera, martedì 29 ottobre 2019, per Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli: l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana è stato infatti rapinato nella sua casa, a Vinovo (Torino), da quattro banditi armati di pistole e un cacciavite.

La rapina è avvenuta intorno alle 20 nella villa dell’ex calciatore, ritiratosi un mese fa (a soli 33 anni) a causa dei troppi infortuni. Marchisio e la moglie si trovavano nella loro abitazione quando sono stati sorpresi e bloccati da quattro uomini, armati e incappucciati.

Minacciati con due pistole e un cacciavite, Marchisio e Roberta Sinopoli sono stati costretti a consegnare denaro e gioielli ai quattro banditi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malviventi coinvolti nella rapina a casa Marchisio hanno portato a termine un colpo studiato nei minimi dettagli, che poteva essere organizzato solo da chi conosce bene il complesso residenziale dove vive l’ex calciatore, chiamato “I cavalieri”.

Per accedere, infatti, è necessario digitare dei codici numerici all’ingresso e superare il sofisticato sistema di videosorveglianza. Un’impresa riuscita ai quattro banditi, che sono riusciti a intrufolarsi in casa Marchisio proprio mentre l’ex giocatore e la consorte stavano per uscire. Minacciando la coppia con le armi, si sono fatti consegnare i preziosi che avevano addosso e ciò che era contenuto nella cassaforte. Dopo aver preso anche alcuni vestiti, i malviventi sono fuggiti a bordo di un’auto, parcheggiata all’esterno del complesso residenziale.

Marchisio, scosso dopo essere stato rapinato, ha subito avvisato le forze dell’ordine, che adesso stanno visionando proprio le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo. L’ex calciatore e la moglie non sono rimasti feriti nel corso della rapina. Non è ancora stato quantificato l’ammontare di quanto è stato loro rubato: ciò che si sa è che i beni che i due sono stati costretti a consegnare (gioielli e soldi in contanti) sono moltissimi. Sui social, né Marchisio né la moglie hanno ancora commentato l’accaduto.

