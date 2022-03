Maratona di Roma 2022: strade chiuse e deviazioni

Domenica 27 marzo si svolge la Maratona di Roma 2022, un appuntamento sportivo che coinvolge la capitale da ormai 27 edizioni. Quest’anno si sono iscritti in quasi 11mila e ogni partecipante porterà con sé un messaggio di pace in giro per Roma. Ogni top runner, come riporta l’Ansa, avrà infatti ad altezza petto la bandiera della pace, un simbolo di solidarietà nei confronti del popolo ucraino attaccato dalla Russia. La Maratona di Roma è un evento che appassiona tantissimi sportivi, ma può creare qualche disagio alla mobilità dei cittadini. Tante, infatti, sono le strade chiuse al traffico così come le deviazioni a cui devono sottostare anche i mezzi pubblici, causando non pochi disagi.

Strade chiuse e deviazioni

Gli atleti dovranno percorrere 42,195 chilometri, la cui partenza e arrivo è prevista a Via dei Fori Imperiali. Ed è proprio qui che troviamo la prima strada chiusa al traffico. Durante il fine settimana, quindi per sabato 26 e domenica 27, questo tratto di strada è stato reso pedonabile. Quindi tutte le linee dei mezzi pubblici che in genere transitano su quel tratto di strada devono deviare percorso. Le linee bus penalizzate sono 51, 75, 85, 87 e 118. Tra le strade chiuse al traffico per permettere gli allestimenti della gara ci sono anche Via Celio Vibenna e via di San Gregorio, nel tratto e verso compreso tra piazza del Colosseo e Porta Capena, e del tratto di via Cavour compreso tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci.

Il percorso permette ai runner di ammirare tutte le bellezze storiche che la città ha da offrire, poiché il percorso tocca tutte le principali attrazioni turistiche come le Terme di Caracalla, la Piramide Cestai, il Circo Massimo, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico e ancora Piazza del Popolo, Piazza Navona e Piazza di Spagna. Durante la Maratona di Roma 2022 sono ben dieci le linee dei mezzi pubblici che sono state sospese, altre dieci invece sono state deviate, mentre 52 sono state limitate. Per approfondire tutte le strade chiuse potete consultare qui il PDF.