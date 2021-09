Maratona di Roma 2021: il percorso

Qual è il percorso della Maratona di Roma 2021, in programma nella mattinata di oggi, domenica 19 settembre? Dopo la partenza dai Fori Imperiali, la gara proseguirà tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello, poi il Circo Massimo e Piramide. Poi il percorso si snoderà tra Ostiense-Marconi, piazzale della Radio, Testaccio. Si continua quindi sui lungotevere sino a raggiungere via della Conciliazione e San Pietro e poi ancora Borgo e Prati. Si raggiungerà poi la zona del quartiere Della Vittoria, dell’Acqua Acetosa, di Campi Sportivi, della Moschea, di viale Parioli e del Villaggio Olimpico. Si passerà per il quartiere Flaminio per poi tornare in centro, da via del Corso, e da lì proseguire la gara “toccando”, tra le altre, piazza Navona e largo di Torre Argentina, per poi tornare nell’area dei Fori Imperiali.

Si passa davanti a oltre 30 monumenti e siti storico culturali, unica maratona al mondo a vantare una simile ricchezza. Non solo i maratoneti godranno di un simile spettacolo, ma ovviamente anche i partecipanti della staffetta solidale Acea Run4Rome. Zone di cambio in viale Ostiense (chilometro 7), viale Giulio Cesare (chilometro 20), Viale Maresciallo Pilsudski (chilometro 30) e quindi 4 frazioni da 7,7 chilometri, 13,3 chilometri, 10,3 chilometri e l’ultima, gran finale, 11,595 chilometri.