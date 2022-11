La risposta del Manchester United a Cristiano Ronaldo: rischia il licenziamento?

E’ arrivata, o meglio sta per arrivare, la risposta del Manchester United a Cristiano Ronaldo. Nei giorni scorsi il campione portoghese si è scagliato contro il suo club pubblicamente con una lunga intervista in cui, tra le altre cose, ha detto di essere stato “tradito dallo United” e di non avere rispetto per Ten Hag (il suo allenatore, ndr).

“Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo – si legge in un breve comunicato del club inglese -. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”.

Insomma, a breve sapremo la decisione del club nei confronti del proprio giocatore: una maxi multa o qualcosa di più? In queste ore c’è chi ha, addirittura, ipotizzato che CR7 verrà licenziato. Per scoprire quale sarà la sua sorte del campione non ci resta che aspettare. Di certo la sua avventura allo United sembra essere arrivata ai titoli di coda.