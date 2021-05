Manchester City-PSG: forte grandinata sull’Etihad Stadium

Manchester City-PSG, grandine sull’Ethiad Stadium

La semifinale di ritorno della Champions League tra Manchester City e Paris Saint Germain (PSG) potrebbe essere condizionata dal meteo. L’Etihad Stadium infatti è stato sferzato da una violenta grandinata che ha in parte ricoperto il terreno di gioco. La partita d’andata ha visto la vittoria per 2-1 degli inglesi in Francia.