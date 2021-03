Lituania Italia streaming e tv: dove vedere la partita degli azzurri | Qualificazioni Mondiali 2022

LITUANIA ITALIA STREAMING TV – Stasera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 20,45 Lituania e Italia si sfidano al Vilnius, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la terza partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini è reduce da 24 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), e dal 2-0 nella seconda partita del girone contro la Bulgaria. Dove vedere Lituania Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Lituania e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, mercoledì 31 marzo 2021.

Lituania Italia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Bulgaria Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Lituania-Italia

Lituania-Italia Data: mercoledì 31 marzo 2021

mercoledì 31 marzo 2021 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita del girone di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 Lituania Italia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

Lituania (4-1-4-1): Svedkauskas, Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas, Simkus, Novikovas, Dapkus, Eliosius, Lasickas, Cernych. All. Urbonas

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Emerson; Pessina, Locatelli, Pellegrini; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini

