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Lo sfogo di Lindsey Vonn: “Il ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare”

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Credit: AGF

"Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice": le parole della sciatrice statunitense

di Niccolò Di Francesco
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Reduce da un grave infortunio rimediato a Cortina, durante la discesa libera valida per le Olimpiadi invernali, Lindsey Vonn si sfoga sui social contro coloro che danno per scontato il suo ritiro dal mondo dello sci. L’atleta statunitense, che in realtà si era già ritirata salvo poi tornare sugli sci dopo cinque anni di inattività, ha risposto così a un utente che dava per scontato il suo addio: “Chi ha detto che mi starei ritirando? Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire”. La 41enne, quindi, ha dichiarato di non aver ancora deciso nulla riguardo al suo futuro: “No, non sono pronta a parlare del mio futuro nello sci”.

“È stato incredibile tornare numero uno al mondo a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età sono l’unica a poter decidere del mio futuro. Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice. Forse questo significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà. Per favore, smettete di dirmi cosa dovrei o non dovrei fare. Vi farò sapere quando avrò deciso” ha scritto ancora la sciatrice statunitense.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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