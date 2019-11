Non fai attività fisica? ANIF ti regala la palestra

Milioni di anni fa correre ci ha salvato la vita, facendoci vincere la lotta contro la fame. Quando l’uomo è diventato carnivoro poteva servirsi di un solo mezzo di locomozione per raggiungere la sua preda: le gambe. Seppur meno veloci degli animali che dovevamo cacciare, la genetica ha fatto sì che vincessimo sulle lunghe distanze ovvero sulla resistenza: così siamo diventati tutti dei corridori. Le nostre gambe si sono quindi allungate notevolmente, a scapito delle nostre braccia che sono diventate molto più corte rispetto a quelle dei nostri, molto più sedentari, predecessori scimpanzé.

Dunque, siamo “progettati” geneticamente per correre ed, ancora oggi, correre può salvarci la vita e non perché sia funzionale a procacciarci il cibo ma perché il movimento, inscritto nei nostri geni, ci protegge da molte malattie fisiche e psichiche.



Oggi, il 71% delle morti avviene per malattie non trasmissibili che potrebbero essere prevenute con l’attività fisica, in Italia circa il 70% della popolazione è sedentario e, nel mondo, siamo in pessima compagnia perché 1 persona su 4 non fa attività fisica.

Abbiamo bisogno di muoverci ma andare in palestra ci sembra ancora qualcosa a cui è difficile dedicare il giusto tempo. Colpa forse anche delle nostre amministrazioni: se pensiamo che, secondo l’ultimo report di OpenPolis, che ha esaminato i bilanci delle città italiane con più di 200mila abitanti, i Comuni investono poco e male nella promozione di corretti stili di vita, in primis, l’attività fisica.

Tocca ai centri sportivi fare la propria parte e convertire al movimento i cittadini.

Ecco perché entra in gioco ANIF Eurowellness, l’Associazione Impianti Sport e Fitness, che da sempre si batte per sconfiggere la sedentarietà, promuovendo Let’s #BeActive in Italia: dal 4 novembre 6 settimane gratuite di allenamento nei centri sport e fitness, aderenti su tutto il territorio nazionale.

Se non hai mai fatto sport o sei “rimasto in panchina” a seguito di un infortunio o per mancanza di tempo o hai perso per circostanze sfavorevoli la motivazione ad allenarti, rimettiti in gioco, ANIF ti regala 45 giorni di allenamento, totalmente gratuiti!



Come Let’s #BeActive ti rimette in gioco

L’hashtag della campagna voluta da ANIF è, insieme a #BeActive, #RePlayourLife, con il doppio significato di praticare di nuovo uno sport e quindi dare una nuova chance a se stessi di condurre una vita sana adottando stili di vita salutari.



Puoi scegliere il centro sportivo più vicino a te direttamente da una mappa, gymlocator, su una sezione dedicata del sito di ANIF e prendere un appuntamento con la salute. Sarai accolto da un trainer ed inizierai un percorso di salute, monitorando, se vorrai, i tuoi risultati attraverso l’app #BeActive, sviluppata da Technogym con cui potrai dialogare con l’istruttore, ovunque, anche in outdoor, ricevere consigli di alimentazione ed esercizi da eseguire, anche quando ti alleni al parco o a casa.

Let’s #BeActive è un progetto dell’Unione Europea, sviluppato da EuropeActive e, in Italia, da ANIF Eurowellness con la collaborazione di Technogym. Dà seguito al “Piano di azione globale dell’Oms sull’attività fisica e la salute 2018-2030: persone più attive per un mondo più sano” per ridurre la sedentarietà del 15% entro il 2030. Secondo le linee guida della OMS, gli adulti di età compresa fra i 18 e i 64 anni, dovrebbero fare almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di moderata intensità o almeno 75 minuti a settimana di attività fisica aerobica vigorosa o una combinazione equivalente di attività fisica moderata e vigorosa. Con Let’s #BeActive metti in pratica tali raccomandazioni perché il diario di salute che ti verrà dato dall’istruttore prevede due allenamenti a settimana più uno in autonomia.

Perché occorre cominciare subito a fare sport? Scopri qui i principali benefici per la tua salute e verifica se hai un centro Let’s #BeActive vicino a te.

Cambia il tuo stile di vita, #BeActive!