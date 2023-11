Lele Adani racconta con una diretta Instagram la fine della Bobo Tv con Vieri: cosa è successo | VIDEO

Dopo il comunicato, la diretta Instagram per dire la propria. Ieri sera, intorno alle ore 21, Lele Adani ha avviato una diretta sul noto social, che ha toccato i 45 mila spettatori, per sfogarsi e raccontare quasi tutto (“alcune cose restano e resteranno nello spogliatoio”) quello che è accaduto nei mesi e giorni scorsi e portato alla fine della Bobo Tv per come l’abbiamo conosciuta fino ad ora: 4 ex calciatori (Vieri, Adani, Cassano e Ventola) che parlano di calcio a modo loro.

Un vero e proprio sfogo per un’amicizia tradita nel corso del quale Adani ha usato termini come lealtà e fratellanza. “Era il figlio che non ho mai avuto. Per me è stata una delle più belle soddisfazioni perché vedevo rivelata l’amicizia che partiva da noi ma arrivava a voi”, le parole dell’ex difensore. La grande delusione per l’epilogo di un percorso iniziato con “una prima puntata che non doveva esserci poi siamo partiti e ci siamo divertiti tanto”.

Qualcosa è poi cambiato. Lele se ne accorge nell’estate scorsa, quando intuisce che Vieri ha altro per la testa: “C’era poca attitudine a stare dentro il progetto. Davanti a me in quel momento avevo una persona che pensava ad altro”. Un dubbio che si “concretizza” quando Adani avrebbe voluto parlare con Vieri del futuro della Bobo Tv, ma l’ex attaccante dell’Inter lo invita a parlare “con la Valentina (la manager, ndr), facciamo società con lei. Io dissi no, parlo con te… perché mi mandi da lei? Io dovevo andare da lei e lei non veniva da me… questo mi ha fatto capire che qualcosa stava cambiando. Il mio referente era il mio amico come in quella telefonata dell’estate 2020”.

Il frangente citato da Adani fa riferimento al periodo della Bobo Summer Cup al termine della quale chiede “una riunione chiarificatrice per ragionare insieme da amici, una riunione protratta fin troppo. L’unica cosa chiara è che c’era poca voglia di condividere il percorso. ‘Non siamo più una squadra’, mi disse Ventola”.

“Non avrei mai pensato di dover mettere in discussione un rapporto del genere”, ha poi detto commosso Adani.

“C’è stato un confronto acceso, professionale, con modi totalmente sbagliati e irrispettosi – ha proseguito Lele -. Questo ha raffreddato la possibilità di riflettere e tornare sui nostri passi come fatto altre cento volte prima. Passano due giorni ed ecco la richiesta di prendere una pausa. In mezzora io, Nicola e Antonio abbiamo comunicato che ci saremmo presi una pausa. Io per primo”.

Quindi la reazione di Vieri che in diretta silura con un “grazie per la collaborazione” tutti e tre gli amici. Un gesto che non è andato giù ad Adani. “Come si fa ad andare in diretta col sorriso sulle labbra a parlare di nuovi format come se niente fosse? E quando li hai pensati?”. E ancora: “Ci ha ringraziati definendoci collaboratori… siamo diventati improvvisamente dei collaboratori… a me che aveva detto ‘la Bobo Tv non la posso fare senza te’. Io che avevo fatto di tutto per farla nascere. E cosa dire del fulmineo accordo con la Lega Serie A? Sia chiaro, contro la Lega non ho niente però mi chiedo: quando lo hai fatto? Ci sono i tuoi fratelli in attesa di una risposta e tu ci dai sopra un colpo di spugna”.

“La domanda che esce a questo punto è ‘se era giusto cambiare, perché nessuno sapeva niente prima?’. Magari qualche idea balenava già da prima, dall’estate? È stato mandato tutto a puttane… Ve lo dico e mi piange il cuore, la Bobo TV è il passato. Non esiste più. Tutto quello che avete sentito negli ultimi dieci giorni e stasera non c’entra nulla con la Bobo TV”, ha proseguito Adani che poi lascia una porta aperta: “Niente è irreversibile. Antonio e Nicola sono amici spettacolari e ho voluto tanto bene a Bobo. Lo spogliatoio dovrebbe essere sacro, protetto e inviolato. Niente è irreversibile. Chi ha amato tanto tempo può amare ancora e sopportare un tradimento”.