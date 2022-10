A che ora inizia la Barcolana 2022: l’orario della regata in onda sui canali Rai

A che ora inizia la Barcolana 2022, la regata più affollata al mondo in programma oggi, domenica 9 ottobre con la 54esima edizione? L’evento che si svolge nel Golfo di Trieste inizierà alle ore 10,30. Il percorso è stato confermato rispetto alla precedente edizione. Si tratta di un quadrilatero a vertici fissi posizionato nel Golfo di Trieste, della lunghezza totale di 13 miglia nautiche. La partenza è fissata alle ore 10.30 e la linea è posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Barcolana 2022, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La Rai, come di consueto, sarà Main media partner e proporrà l’evento in diverse forme su tutti i device possibili: Tv, radio, web e social unendo di fatto le anime editoriali del Gruppo. I Tg, Rainews24, i Gr e la Tgr racconteranno lo svolgimento della regata, la Tgr Friuli Venezia Giulia continuerà a diffondere immagini e storie da Trieste in diretta mentre sarà Rai Sport (e Rai 3 sul canale 103 per il FVG) – con la voce di Giulio Guazzini, domenica 10 ottobre a partire dalle ore 10 – a descrivere, live, ogni attimo della gara. La chiusura dell’edizione numero 53 della Barcolana sarà proposta, oltre che da Rai Sport, anche da ‘Agorà week end’ che, alle 8 su Rai 3, sarà in diretta da Piazza Unità d’Italia per il ‘mollate gli ormeggi’. Giusi Sansone, dagli studi di Napoli, si collegherà con i protagonisti e la Capitaneria di Porto che garantirà la sicurezza in mare. L’evento andrà in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay che permette di seguire i vari canali live in diretta.