Quando si gioca Juventus Porto: le date delle partite di Champions League

Quando si giocheranno le partite della Uefa Champions League tra Juventus e Porto, valide per gli ottavi di finale? In base al calendario della Uefa il mese che vedrà le squadre tornare in campo è febbraio 2021. I match verranno disputati in un mese (fino a metà marzo, con le gare di ritorno). Andata 16-17 febbraio e 23-24 febbraio; ritorno 9-10 e 16-17 marzo. A giocare per prime in casa sono le formazioni che hanno chiuso al secondo posto nei rispettivi gruppi, con il vantaggio per le prime di disputare gli ultimi novanta minuti in casa. Di seguito il calendario e quando si gioca Juventus Porto:

Gare d’andata

16 febbraio 2021: Red Bull Lipsia-Liverpool; Barcellona-Paris Saint-Germain

17 febbraio 2021: Porto-Juventus; Siviglia-Borussia Dortmund

23 febbraio 2021: Lazio-Bayern Monaco; Atletico Madrid-Chelsea

24 febbraio 2021: B. Mönchengladbach-Manchester City; Atalanta-Real Madrid

Gare di ritorno

9 marzo 2021: Juventus-Porto; Borussia Dortmund-Siviglia

10 marzo 2021: Liverpool-Red Bull Lipsia; Paris Saint-Germain-Barcellona

16 marzo 2021: Manchester City-B. Mönchengladbach; Real Madrid-Atalanta

17 marzo 2021: Bayern Monaco-Lazio; Chelsea-Atletico Madrid

Streaming e tv

Tutte le partite della Uefa Champions League saranno visibili in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Una a settimana anche in chiaro, gratis, su Canale 5 (o Italia 1). Su entrambe le reti previsti ampi pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio delle partite che si giocano il martedì e il mercoledì è in programma per le ore 21. In live streaming le partite di Champions League saranno visibili tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. Quando la partita va in onda in chiaro (Mediaset) sarà possibile seguirla anche su MediasetPlay.it. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

