Juventus Genoa streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS GENOA STREAMING TV – Oggi, mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 21 Juventus e Genoa scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la decima giornata della Serie A Tim 2019-2020, secondo turno infrasettimanale della stagione.

Dove vedere Juventus Genoa in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Juventus Genoa: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Juventus e Genoa sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite (quindi a pagamento) sui canali Sky Sport (Sky Sport Serie A: satellite, digitale terrestre e fibra; e Sky Sport 251, 252, 253 e così via: satellite e fibra). In 4K HDR per i clienti Sky Q.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Juventus e Genoa è fissato alle ore 21 di oggi, mercoledì 30 ottobre 2019.

Juventus Genoa: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Juventus Genoa: le probabili formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Juventus Genoa? Di seguito le probabili formazioni della sfida tra i bianconeri e i rossoblù per la partita in programma oggi, mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: Pjanic, Chiellini, Douglas Costa, Ramsey e Higuain (In dubbio)

Squalificati: –

Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Barreca; Schone, Radovanovic, Lerager; Pandev, Pinamonti, Kouamé

Indisponibili: Criscito, Favilli, Pajac

Squalificati: –