Justmary.fun, società leader italiano del commercio di cannabis legale, ha annunciato che sarà sponsor di tre squadre di Serie A nella stagione 2020/21: Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona. “In un momento difficile per l’Italia e per il calcio italiano – afferma Matteo Moretti, amministratore di Justmary.fun – abbiamo deciso di incrementare i nostri investimenti in pubblicità, aiutando quel settore che più sta soffrendo dei tagli di budget e perdite di investimenti”.

“È la prima volta che la nostra azienda sposa un progetto sportivo e siamo entusiasti di iniziare con ben tre società di calcio storiche come Udinese, Sampdoria ed Hellas Verona – dichiara Moretti – l’auspicio è che Justmary possa essere protagonista nei migliori stadi d’Italia. Il vero trionfo di Justmary è stato quello di essere accettata come sponsor. La cannabis legale, purtroppo vista dai più come una droga, soffre di moltissimi pregiudizi. Invece dovrebbe essere chiaro che Justmary e tutte le aziende del settore offrono posti di lavoro e investono nel territorio, pagano le tasse e creano ricchezza per il paese”.

Attivo nelle città di Milano e hinterland, Monza, Firenze, Torino, Roma (area entro il Grande Raccordo Anulare) e da poco anche a Catania, Justmary è un servizio unico ed esclusivo: tutti i giorni dell’anno dalle 17.00 alle 23.00 è possibile ordinare il proprio prodotto e vederselo recapitato a casa nel giro di brevissimo tempo, in maniera assolutamente anonima: i rider non hanno loghi e le confezioni non sono riconoscibili. Basta connettersi al sito di Justmary e effettuare il proprio ordine, con anche la possibilità di contattare lo store via Telegram e Whatsapp. La società, che nel primo semestre ha registrato ricavi per oltre 1 milione di euro e sta crescendo a ritmi del 600% su base annuale, ha intrapreso un percorso di quotazione verso la borsa di Vienna grazie al supporto di Pairstech Capital Management LLP, il decimo fra i players più attivi sul mercato bond in Italia.

