Fa il giro del web la proposta di matrimonio sul campo di del Coopers Stadium. Protagonista è Josh Cavallo, il primo calciatore professionista in attività a fare coming out nel 2021, che ha chiesto al suo compagno di sposarlo sul campo dell’Adelaide United, la squadra in cui gioca. Il calciatore ha postato alcuni scatti su Instagram, nel quale lo si vede in ginocchio nel momento della proposta, con tanto di un bellissimo anello di diamanti. Tanti i messaggi di auguri da parte di fan e tifosi da tutto il mondo. Un ringraziamento anche al club “per aver contribuito a organizzare questa sorpresa. Avete fornito uno spazio sicuro nel calcio, uno spazio che mai nei miei sogni avrei pensato potesse essere possibile”.

Un passo in avanti importanti per abbattere il tabù dell’omosessualità nel calcio. Un anno fa aveva fatto coming out anche un altro calciatore professionista, Jacub Jankto, attualmente al Cagliari. Cavallo pubblica spesso foto con il suo compagno Leighton Morrell, dopo averlo presentato ufficialmente sui suoi social a dicembre scorso. Il calciatore recentemente ha parlato dei vili abusi che ha ricevuto dopo aver dichiarato la propria omosessualità. Messaggi pubblici e privati con tanto di minacce di morte che hanno portato Cavallo a denunciare pubblicamente i responsabili.

Starting this year with my fiancée 💍❤️

Thank you @adelaideunited for helping set up this surprise.

You have provided a safe space in football, one that I never in my dreams thought could ever be possible. To share this special moment on the pitch, where it all started ⚽️ pic.twitter.com/9ThwrN2Yol

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) March 13, 2024