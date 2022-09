Italia Polonia streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Mondiale di volley

ITALIA POLONIA FINALE MONDIALE VOLLEY STREAMING – Dove vedere in diretta tv e in streaming la finale del Mondiale di volley tra Italia e Polonia? Appuntamento alle ore 21 di oggi, domenica 11 settembre 2022, proprio in Polonia, a Katowice. Riusciranno gli azzurri a dominare i padroni di casa, davanti a 12mila tifosi? Servirà una nuova magia per sul gradino più alto del podio. I ragazzi di Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per riuscirci. Vediamo ora dove vedere Italia Polonia di volley in tv e in streaming.

In tv

Per l’occasione, essendo la finale dei Mondiali, la Rai ha deciso di mandare l’incontro in diretta tv su Rai 1, a partire dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1. Gli abbonati Sky possono seguire la partita live anche sui canali di Sky Sport. L’Italia torna in finale a 24 anni di distanza dall’ultima volta. Si tratta del quinto atto conclusivo della nostra storia, la Generazione dei Fenomeni ne vinse tre consecutivi tra il 1990 e il 1998. La Polonia ha vinto le ultime due edizioni e punta a eguagliare il record di titoli di fila detenuto dal Bel Paese e dal Brasile.

Italia Polonia streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la finale Italia Polonia del Mondiale di volley in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW. Basta collegarsi e sintonizzarsi sul relativo canale, per tifare gli azzurri in questa storica partita. L’inizio del match è alle ore 21.