Ultimo aggiornamento ore 17:51
Sport
Sport

Italia Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali

di Anton Filippo Ferrari
Italia Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali

ITALIA NORVEGIA STREAMING TV – Oggi, domenica 16 novembre 2025, alle ore 20,45 Italia e Norvegia scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Norvegia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Norvegia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 16 novembre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Norvegia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Norvegia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

  • Partita: Italia-Norvegia
  • Data: 16 novembre 2025
  • Orario: 20,45
  • Canale TV: Rai 1
  • Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Norvegia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
