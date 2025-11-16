Italia Norvegia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali

ITALIA NORVEGIA STREAMING TV – Oggi, domenica 16 novembre 2025, alle ore 20,45 Italia e Norvegia scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Norvegia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Norvegia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, domenica 16 novembre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Norvegia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Norvegia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Norvegia

Italia-Norvegia Data: 16 novembre 2025

16 novembre 2025 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Norvegia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.