Italia Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Italia Ecuador streaming e diretta tv: dove vedere la partita amichevole

ITALIA ECUADOR STREAMING TV – Questa sera, domenica 24 marzo 2024, alle ore 21 italiane Italia ed Ecuador si sfidano alla Red Bull Arena di New York, partita amichevole in cui gli azzurri cercheranno la quadra in vista dei prossimi impegni, in primis l’Europeo. Perché si gioca negli Stati Uniti? Il viaggio negli USA, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è dovuto a questioni economiche, vista la possibilità di ottenere un compenso notevolte per due partite. Dove vedere Italia Ecuador in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia e Ecuador sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, domenica 24 marzo 2024, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Ecuador streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Ecuador sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Ecuador

Italia-Ecuador Data: domenica 24 marzo 2024

domenica 24 marzo 2024 Orario: 21

21 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia e Ecuador, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

In aggiornamento…